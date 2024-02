F1, Lewis Hamilton in Ferrari! Arriva nel 2025: avrà 40 anni

Lewis Hamilton approderà alla Ferrari nel 2025. Dopo le indiscrezioni lanciate nelle prime ore della mattinata, le voci si sono intensificate e verso l’ora di pranzo il quadro è ormai apparso certo, come riportato da Sky Sport UK: il fuoriclasse britannico lascerà la Mercedes al termine di questa annata agonistica e nella prossima stagione indosserà i colori della Scuderia di Maranello. Un vero e proprio colpo di mercato, giunto all’improvviso e senza particolari avvisaglie nei giorni scorsi, anche se la gestione dei piloti del Cavallino Rampante aveva lasciato qualche punto interrogativo: a Charles Leclerc era stato rinnovato il contratto, mentre la posizione di Carlos Sainz era in stallo quando mancano soltanto una dozzina di giorni alla presentazione della monoposto che affronterà il Mondiale F1.

Lewis Hamilton aveva siglato un biennale con la Mercedes, ma nei fatti riuscirà a liberarsi al termine del 2024 e potrà vestirsi di rosso. La Ferrari aveva corteggiato a lungo il sette volte Campione del Mondo, ma i precedenti tentativi di instaurare un rapporto non erano andati a buon fine. Il ribattezzato Re Nero giungerà a Maranello quando avrà già 40 anni (classe 1985, spegne le candeline il 7 gennaio), con un sogno nel cassetto: conquistare l’ottavo titolo mondiale e superare Michael Schumacher in testa all’albo d’oro. Il britannico proverà a imporsi con la terza scuderia diversa dopo le avventure in McLaren e Mercedes.

Lewis Hamilton era un sogno del presidente John Elkann. Il 39enne non vince una gara dal novembre 2021, ovvero dal GP di Jeddah: in quella stagione fu poi beffato in volata da Max Verstappen, che si laureò Campione del Mondo. Nel 2023 il britannico è salito sul podio in nove Gran Premi (cinque secondi posti e quattro terzi). L’auspicio è che la Ferrari costruisca una macchina vincente per tornare a conquistare il Mondiale dopo un digiuno che ormai prosegue dal 2007. Si formerà un coppia da sogno con Charles Leclerc, creando anche una concorrenza interna che non andrà sottovalutata.

Foto: Lapresse