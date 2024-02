F1, Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025! Clamoroso colpo di mercato, sostituito Carlos Sainz

Lewis Hamilton appoderà alla Ferrari nel 2025, prendendo il posto di Carlos Sainz e affiancando Charles Leclerc, fresco di rinnovo con la Scuderia di Maranello. L’indiscrezione, rilanciata da più parti, si è fatta sempre più insistente nelle ultime ore e all’ora di pranzo è giunta la conferma: il fuoriclasse britannico lascerà la Mercedes al termine di questa stagione e si accaserà presso il Cavallino Rampante. Si tratta un trasferimento epocale, che ha già creato parecchio scalpore in seno alla F1: il sette volte Campione del Mondo chiuderà i rapporti con la scuderia anglo-tedesca e a 39 anni (compiuti lo scorso 7 gennaio) ha accettato il corteggiamento della Rossa, che aveva già provato a ingaggiarlo in passato senza però non riuscire a trovare un accordo.

Lewis Hamilton ha in essere un contratto biennale con la Mercedes, ma l’intesa verrà sciolta dopo un solo anno e dunque al termine del 2024. A Charles Leclerc era stato prolungato il contratto pochi giorni fa, mentre era ancora in stallo la posizione di Carlos Sainz (in scadenza) quando mancano soltanto dodici giorni alla presentazione della monoposto in vista del Mondiale F1 2024. Lo spagnolo ha vinto il GP di Singapore nella passata stagione interrompendo il digiuno di successi, ma non è bastato per conservare il proprio sedile: correrà un anno con la Ferrari pur sapendo che dal 2025 non potrà più difendere quei colori.

Lewis Hamilton era un sogno del presidente John Elkann e il suo obiettivo resta quello di vincere l’ottavo titolo iridato per superare Michael Schumacher in testa all’albo d’oro. Il 39enne non vince una gara dal novembre 2021, ovvero dal GP di Jeddah: in quella stagione fu poi beffato in volata da Max Verstappen, che si laureò Campione del Mondo. Nel 2023 il britannico è salito sul podio in nove Gran Premi (cinque secondi posti e quattro terzi).

Foto: Lapresse