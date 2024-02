F1, Lando Norris motivato in vista del primo GP a Sakhir: “Speriamo di mantenere lo slancio di fine 2023”

Mancano ormai pochi giorni al via del primo round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2024, che andrà in scena sulla pista di Sakhir da giovedì 29 febbraio a sabato 2 marzo. Una delle outsider per il podio nel Gran Premio del Bahrain sarà sicuramente la McLaren, reduce da una crescita impressionante nella seconda parte del 2023 ma non particolarmente brillante nei recenti test invernali. Di seguito le dichiarazioni dei piloti del team di Woking in vista del primo atto del campionato.

Lando Norris: “Finalmente è arrivata la prima gara! Non vedo l’ora di iniziare la mia sesta stagione in Formula 1 con la squadra. Abbiamo concluso l’anno scorso in bellezza, speriamo di mantenere lo slancio. È stato bello tornare al volante di una vettura di F1 la scorsa settimana. I test della MCL38 sono andati bene, ed è un buon modo per affrontare il weekend di gara. Abbiamo imparato molto, ma c’è sempre da abituarsi a una nuova vettura. Un enorme ringraziamento va al team per il duro lavoro svolto per portare la MCL38 in pista“.

Oscar Piastri: “Sono entusiasta di iniziare la mia seconda stagione in F1. È bello tornare in macchina e la MCL38 sembra buona. La scorsa settimana, durante i test, è stato bello trascorrere un po’ di tempo in macchina. Abbiamo imparato molto sulla vettura, ma in questo weekend scopriremo davvero come ci collochiamo rispetto alla concorrenza. La squadra ha fatto un lavoro fantastico durante l’inverno e siamo tutti molto felici di tornare a correre. Dovrebbe aspettarci una stagione divertente“.