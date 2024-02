F1, Frederic Vasseur: “Difficile giudicare questo day-1, ma le sensazioni sono migliori dell’anno passato”

Calato il sipario sulla prima giornata del week end del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Sakhir la Mercedes ha battuto un colpo in maniera piuttosto importante, con Lewis Hamilton a svettare davanti a George Russell.

Per la Ferrari un quarto e un nono posto con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc da intepretare in vista delle qualifiche di domani e della gara del sabato. Un week end con un tempi diversi vista la coincidenza con il Ramadan.

A parlare dell’approccio che si vuole a Maranello è stato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “Con i ragazzi ho parlato chiaro all’interno del garage, chiedendo di iniziare il 2024 nello stesso modo con cui si è chiuso nel 2023“, ha dichiarato a Sky Sport il gestore della scuderia del Cavallino Rampante. “Sarei contento di vedere una Ferrari con la voglia di migliorare sempre, non è solo una questione di vittorie“, ha ribadito Vasseur, in merito agli obiettivi di quest’annata.

“Non so giudicare, aspettiamo di giudicare a che livello siamo. In termini di bilanciamento e di sensazioni dei piloti siamo messi meglio rispetto al 2023. Ora ho una comprensione migliore del team e si parte da un livello diverso dalla stagione passata. Abbiamo cercato di calmare tutti all’interno del team e di avere equilibrio in ogni circostanza“, ha precisato il Team Principal della Rossa in conferenza stampa.

Vedremo già nel time attack del venerdì che cosa accadrà e se davvero la Ferrari sarà in grado di lottare per la pole-position e poi per il successo del GP.