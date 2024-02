F1, Ferrari SF-24 in pista per il filming day: Leclerc e Sainz alla guida a Fiorano

I veli sono stati tolti ieri in una presentazione decisamente “low profile” per la SF-24, la nuova Ferrari che competerà nel Mondiale 2024 di F1. Nel giorno di Carnevale la Rossa non ha voluto fare scherzi e ci si attenuti al programma, con uno shooting di 15 km a Fiorano per consentire ai piloti di divertirsi per un po’ alla guida della nuova vettura di Maranello.

Tra una settimana si volerà alla volta del Bahrain, per una tre giorni di test (21-23 febbraio) importante per definire assetti e sviluppi in vista del primo appuntamento del campionato, previsto sempre sul circuito di Sakhir da giovedì 29 febbraio a sabato 2 marzo. Le prove pre-season scatteranno alle 8 italiane del mattino e dureranno fino alle 17. Giornata divisa in due sessioni, attorno a mezzogiorno è in programma una pausa pranzo.

Ecco che oggi la Ferrari ha effettuato il suo Filming Day, sfruttando la sua pista di proprietà, per verificare il corretto funzionamento della nuova nata sotto l’insegna del Cavallino Rampante. Un modo per deliberare l’intero pacchetto prima di spedire le monoposto in Bahrain. 200 km a disposizione, da regolamento, e per questo il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz avevano a disposizione 33 giri a testa per raccogliere le prime impressioni sulla vettura.

Sarà interessante capire, soprattutto nei test di Sakhir, se i problemi legati allo sfruttamento degli pneumatici saranno risolti e se davvero la Rossa sarà consistente in gara, quando si assegneranno i punti.