F1, Ferrari attaccata dai media spagnoli: “Sainz ha vinto l’ultima gara, ma Leclerc è stato confermato”

Reazioni inevitabili. Sono state ore convulse e anche tempestose quelle di chi si è trovato a prendere atto di un cambiamento per tempi e modalità inatteso. L’arrivo in Ferrari di Lewis Hamilton nel 2025, già annunciato nella serata di ieri, ha destato non poche perplessità, specialmente nel pensiero di come e quanto Ferrari e Mercedes sapranno gestire la situazione dei piloti che non saranno più a Maranello e a Brackley, ovvero lo spagnolo Carlos Sainz e Lewis.

Se in Italia lo stupore è stato il sentimento dominante, in Spagna la contrarietà nei confronti della Rossa è evidente. Sui media iberici, infatti, si è valutato il modus operandi della scuderia del Cavallino Rampante e la conclusione è stata quella di una mancanza di considerazione nei confronti di Sainz, in relazione ai risultati dell’ultimo periodo nel confronto diretto con il monegasco Charles Leclerc, premiato invece dal rinnovo.

“Damnificado“, il danneggiato. In questo modo ha descritto la situazione la testata AS, ponendo l’accento proprio sulla grande disparità di trattamento tra Carlos e Charles: “Sainz ha regalato alla Ferrari la sua ultima vittoria in F1 e nelle ultime tre stagioni si è battuto allo stesso livello con Leclerc, ma è stato il monegasco ad avere il contratto rinnovato. L’inaspettato arrivo di Hamilton sul mercato ora obbliga lo spagnolo a guardarsi attorno, come nel 2018, anche se in condizioni molto diverse, visti i risultati“, scrive il giornale spagnolo.

Sarà interessante capire quali saranno le alternative di Sainz, tenendo conto delle sirene dell’Audi, che farà però il proprio ingresso in F1 dal 2026. Ricordiamo il successo della Dakar 2024 di Carlos Sainz Sr e vedremo se la tradizione familiare proseguirà nel Circus con la Casa dei Quattro anelli.