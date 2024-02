F1, Fernando Alonso: “Sorpreso da sensazioni e tempo, ma non sappiamo cosa stanno facendo gli altri…”

Dopo tanti dubbi nel corso dei test pre-stagionali, inizia con il vento in poppa Fernando Alonso. Lo spagnolo, infatti, è terzo al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, dando risposte importanti. Sul tracciato di Sakhir il portacolori del team Aston Martin è risultato veloce sia sul giro secco, sia sul passo gara. Una bocca d’ossigeno dopo le questioni dei giorni scorsi.

Il miglior tempo della FP2 lo ha fissato un eccellente Lewis Hamilton in 1:30.374 con 206 millesimi di vantaggio sul suo compagno di team George Russell. Terzo Fernando Alonso a 286, quarto Carlos Sainz a 395, mentre è quinto Oscar Piastri a 410. Solamente sesto Max Verstappen a 477 millesimi, quindi nono Charles Leclerc a 739, con Sergio Perez decimo a 741.

Al termine del giovedì di Sakhir, il due volte campione del mondo ha analizzato quanto visto in pista: “È difficile da leggere la giornata nel suo complesso. Sicuramente sono un po’ sorpreso di essere abbastanza in alto nella classifica dei tempi, ma questo può cambiare radicalmente con i diversi carichi di carburante. Quindi rimango calmo. Ho avuto buone sensazioni ma ovviamente non sappiamo cosa stanno facendo gli altri, abbiamo semplicemente fatto il nostro programma”. (Fonte: Motosport.Fr).

Il pilota spagnolo prosegue nella sua analisi: “Conosciamo bene le gomme dai test invernali, quindi abbiamo sacrificato un po’ la FP1 per utilizzare le gomme medie. Nelle FP2 abbiamo imparato qualcosa in più sulla vettura, credo, con alcune modifiche al set-up. Sono contento di come ha risposto la macchina. Vedremo domani quando metteremo insieme il tutto per le qualifiche. Un anno fa qui in Bahrain eravamo in un punto più solido ma mi avvicino alle qualifiche con fiducia”.