F1, cosa sono Racing Bulls e Stake: le squadre che hanno cambiato nome dal 2023

Visa Cash App RB F1 Team e Stake F1 Team Kick Sauber. Troviamo anche questi due nomi nella lista delle dieci scuderie iscritte al Mondiale 2024 di Formula Uno, che scatta questa settimana a Sakhir con il Gran Premio del Bahrain. Non si tratta di squadre debuttanti nella massima categoria automobilistica globale, bensì della nuova denominazione di due team presenti da tanti anni in griglia.

L’AlphaTauri (ex Toro Rosso), scuderia junior della Red Bull con sede a Faenza, è diventata dunque Visa Cash App RB F1 Team o più semplicemente Racing Bulls, modificando i colori della livrea della monoposto (molto simile alla Red Bull della passata stagione a livello di forme) e confermando la line-up piloti composta dall’australiano Daniel Ricciardo e dal giapponese Yuki Tsunoda.

Nome nuovo anche per la Sauber, dopo la conclusione a fine 2023 dell’accordo con Alfa Romeo. La squadra svizzera, mettendo in risalto i suoi sponsor principali, si chiama adesso ufficialmente Stake F1 Team Kick Sauber in attesa del possibile approdo di Audi nel 2025 o nel 2026. Invariata la coppia di piloti, formata dal finlandese Valtteri Bottas e dal cinese Guanyu Zhou.