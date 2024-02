F1, Charles Leclerc ignaro dell’arrivo di Hamilton in Ferrari? Due galli nello stesso pollaio…

Ne ha scritto Fulvio Solms sul Corriere dello Sport e il concetto è il seguente: Charles Leclerc ignaro dell’arrivo in Ferrari nel 2025 di Lewis Hamilton. Il monegasco, fresco di rinnovo con la Rossa (un triennale), non sarebbe stato informato di questo importante cambiamento in squadra. È chiaro che l’arrivo del sette volte iridato potrebbe andare ad alterare gli equilibri nella scuderia.

Due galli nello stesso pollaio sono stati spesso fonte di guai, pensando a quanto è accaduto in F1. Non bisogna andare troppo indietro nel tempo e scomodare Alain Prost e Ayrton Senna in McLaren. Basta rimanere nel territorio ferrarista e riportare alla mente i dissidi tra Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel del 2019, che culminò con l’incidente di Interlagos (Brasile). Successivamente i rapporti tra i due furono più distesi, anche perché il teutonico nella fase discendente della propria carriera.

Con Hamilton la situazione potrebbe essere diversa e sarà interessante capire in che modo Frederic Vasseur (Team Principal della Ferrari) saprà dare le linee guida. Leclerc potrebbe far leva sulla sua maggior conoscenza della scuderia, padroneggiando meglio anche la lingua italiana rispetto a Lewis. Di contro l’asso nativo di Stevenage punterà tutte le proprie fiches sulla pista.

Nei fatti la scuderia di Maranello ha voluto rischiare con l’ingaggio di un pilota come il britannico e vedremo se questo investimento avrà gli effetti desiderati o se sarà il più classico boomerang. Il tutto al netto di una constatazione banale: la necessità di un monoposto veloce.