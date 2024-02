F1, Adrian Newey fa pretattica? Approccio conservativo nel progetto della RB20

Sono ore tempestose in Red Bull vista l’inchiesta interna avviata nei confronti del Team Principal, Christian Horner. In attesa degli sviluppi sulla vicenda che riguarda il manager britannico, Adrian Newey ha espresso le sue valutazioni sul progetto della nuova monoposto, ideata per difendere il titolo piloti e costruttori in F1. Ebbene, secondo il geniale ingegnere britannico il contesto nel Circus potrebbe essere meno scontato di quanto si crede.

Nel corso del podcast Talking Bulls, Newey ha dichiarato: “La nostra vettura è una terza evoluzione della vettura 2022 (la RB18, ndr). Quello che non sappiamo, ovviamente, è se la terza evoluzione (RB20, ndr) sia troppo conservativa, mentre altri hanno fatto qualcosa di diverso“.

Newey ha poi aggiunto: “Quest’anno, da quello che ho capito, molti dei nostri rivali hanno dato una bella occhiata alla nostra macchina del 2023. Sospetto che ci saranno un bel po’ di monoposto che assomiglieranno molto al concept che abbiamo proposto. Le nostre risorse sono limitate. Quindi non possiamo prendere in considerazione tutte le strade. Di conseguenza abbiamo scelto di sviluppare ciò che abbiamo. Speriamo che questa sia la decisione corretta, pur essendo prudente“, le parole del padre della Red Bull.

E’ indubbiamente vero che altre scuderie, ivi compresa la Ferrari, prenderanno ispirazione dalla scuderia di Milton Keynes per la realizzazione della propria vettura. E’ da capire però se e quanto gli sviluppi annunciati proprio dal capo progettista saranno sufficienti per mantenere il vantaggio delle stagioni passate.