Dove vedere il Super Bowl 2024 in chiaro: canale tv, programma, streaming

Come ogni anno la NFL arriva all’appuntamento più importante della sua stagione. Siamo al momento del Super Bowl, giunto all’edizione numero 58 della propria storia: all’Allegiant Stadium di Paradise, Nevada, i San Francisco 49ers ed i Kansas City Chiefs campioni in carica.

Interessantissima la sfida tra i due quarterback: da una parte Patrick Mahomes, trascinatore dei Chiefs nel 2023, che dopo una stagione così e così ha trascinato i suoi con dei playoff da applausi . Dall’altra parte invece il giovane Brock Purdy, che quasi reincarna la storia di Tom Brady: da Mr. Irrelevant, cioè ultima scelta del Draft 2022, si è imposto come titolare trascinando i 49ers al Super Bowl dopo quattro anni.

Ma non solo. Ovviamente si affrontano le due squadre più forti della stagione, da una parte un attacco che ha girato alla perfezione come quello dei 49ers su cui però c’è il grosso punto interrogativo sulla resa mentale di Purdy al primo Super Bowl, dall’altra una squadra che arriva già scafata all’impegno, aiutata anche dal tight end Travis Kelce, che tramite il suo rapporto con Taylor Swift potrebbe addirittura farle alzare il Vince Lombardi Trophy, un sogno per tutte le reti americane in uno degli eventi più visti al mondo.

Il Super Bowl verrà trasmesso in diretta televisiva nella notte tra l’11 ed il 12 febbraio 2024 dalle ore 00.30 in chiaro su Italia 1, che ha acquisito i diritti dell’evento. In streaming verrà trasmesso su Mediaset Infinity e su DAZN.

SUPER BOWL 2024, IL PROGRAMMA

lunedì 12 febbraio

00.30 Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers

KANSAS CITY CHIEFS-SAN FRANCISCO 49ERS, SUPER BOWL 2024: DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Italia 1 (6 DT)

Diretta streaming: Mediaset Infinity, DAZN