Djokovic trema: rischia di non giocare la Coppa Davis 2024! Serbia vicina al baratro con la Slovacchia

Riparte la Coppa Davis: nell’edizione 2024 tutti andranno a caccia dell’Italia che si è laureata campione a 47 anni di distanza dall’ultima volta a Malaga lo scorso anno.

Italia che nella passata edizione dovette affrontare e superare la Serbia in semifinale a Malaga, Serbia di Novak Djokovic che quest’anno potrebbe non esserci. La nazionale balcanica è sotto 2-0 in casa a Kraljevo contro la Slovacchia.

Una Serbia che non presenta in formazione Djokovic, reduce dalla semifinale persa agli Australian Open contro Jannik Sinner. Il numero 1 della formazione è Miomir Kecmanovic che ha chiuso alla grande la passata stagione giocando bene anche a Malaga, ma ha iniziato male la giornata, perdendo nettamente contro il caldissimo Lukas Klein con il punteggio di 7-6(2) 6-2.

Di male in peggio per la squadra guidata da Viktor Troicki, che è scivolata in svantaggio 2-0 visto il il k.o. di Dusan Lajovic contro Alex Molcan con il punteggio di 4-6 6-2 6-0. Domani andranno in scena il doppio e gli altri due singolari: l’Italia potrebbe ritrovarsi a settembre un pericolo in meno sulla sua strada.