Come cambia il tabellone di Sinner a Rotterdam: fuori Hurkacz e Rune! Possibile un redivivo ai quarti…

Jannik Sinner affronterà Gael Monfils agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano, che all’esordio sul cemento olandese ha regolato il padrone di casa Botic van de Zandschulp, tornerà in campo questa sera (non prima delle ore 19.30) per fronteggiare il rognoso francese. Il fuoriclasse altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico e punta a proseguire la propria avventura in questa kermesse, con ormai un chiaro obiettivo: raggiungere la finale in modo da diventare numero 3, scavalcando il russo Daniil Medvedev (o lunedì 19 febbraio in caso di successo totale o lunedì 26 febbraio in caso di ko nell’atto conclusivo).

Il tabellone davanti a Jannik Sinner è cambiato drasticamente nelle ultime ore, vista l’eliminazione rimediata da due big all’altezza degli ottavi di finale: il polacco Hubert Hurkacz (numero 8 al mondo) si è dovuto arrendere al cospetto dell’olandese Griekspoor (numero 29) al termine di una battaglia caratterizzata da ben tre tie-break; il danese Holger Rune (numero 7) ha perso contro il kazako Shevchenko (numero 57) in tre set. Quali saranno i prossimi avversari di Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Rotterdam?

In caso di successo contro Monfils, il 22enne affronterebbe il canadese Milos Raonis ai quarti di finale. Si tratta del numero 309 al mondo, ma il nordamerico è in ripresa e nei turni precedenti ha superato de Jong e Bublik. Jannik Sinner partirà con tutti i favori del pronostico ed è proiettato verso la semifinale, dove appunto non incrocerebbe Hurkacz come si poteva aspettare alla vigilia: il padrone di casa Griekspoor attende ora il vincente della sfida tra il tedesco Struff e il finlandese Ruusuvuori. Dall’altra parte del tabellone, invece, niente semifinale tra Andrey Rublev e Rune: il numero 5 al mondo incrocerà l’australiano Alex de Minaur ai quarti di finale, poi eventualmente il vincente del confronto tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il già citato Shevchenko.