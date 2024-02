Combinata nordica, Riiber domina anche il secondo salto del Treble di Seefeld. 24° Kostner

Jarl Magnus Riiber domina il segmento di salto della seconda gara del Treble di Seefeld (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di combinata nordica maschile. La Gundersen di ieri ha scremato il gruppo a 50 unità, che oggi si sono sfidati oggi sul trampolino “Toni Seelos” per stilare la griglia di partenza in vista della 10km di fondo del pomeriggio.

Condizioni completamente diverse rispetto a ieri, con il vento che soffiava alle spalle a mettere parecchio in difficoltà quasi tutti i combinatisti. L’eccezione che conferma la regola è il salto del fenomeno norvegese Riiber, in questo momento troppo più forte dei suoi avversari sul trampolino. Grazie anche al bonus di 6.2 punti, tramutati in secondi, guadagnato nella gara di ieri, in questo complesso sistema del weekend tirolese, lo scandinavo ha già ipotecato la vittoria anche oggi. Impeccabile sull’atterraggio, non la miglior distanza (109 metri) ma il punteggio più alto di tutti, con i suoi 149.1 punti che gli valgono mezzo minuto secco di margine su Johannes Lamparter.

L’austriaco, vincitore l’anno scorso della generale, dopo un periodo di appannamento sta ritrovando il miglior smalto sul trampolino. Lamparter mette insieme il volo più lungo (111 metri), e fa meglio di sette decimi di punto del connazionale Thomas Rettenegger. I due partiranno rispettivamente a 30″ e 33″ dal norvegese, ma andare a toglierli la sesta vittoria consecutiva sarà quasi impossibile. Quarta piazza nel salto per il tedesco David Mach (+44″), ma difendere il podio sugli sci stretti sarà quasi impossibile. Effettua un grande salto il finlandese Eero Hirvonen, quinto e con un distacco di 45″ da Riiber; oggi nel fondo andrà a caccia del primo podio stagionale per lui e per la sua nazione, ma si dovrà difendere anche dal rientro di Joergen Graabak. Il norvegese chiude la top-10 del segmento di salto, e partirà 17″ dopo il finnico.

Tra il norvegese e il finlandese diversi atleti che sono destinati a perdere posizioni: il giapponese Ryota Yamamoto, gli austriaci Lukas Greiderer e Franz Josef Rehrl, e il tedesco Terence Weber. Da più indietro attenzione alle grandi rimonte del norvegese Jens Luraas Oftebro e del tedesco Johannes Rydzek, rispettivamente 16° e 18° a 1’16” e 1’28” dalla testa.

Buoni segnali sul trampolino da Aaron Kostner, migliore degli italiani, invece purtroppo commette troppi errori Samuel Costa, che salta in un momento molto complicato e non riesce a ripetere la grande prova di ieri. Kostner è 24° a 1’46”, con 122.5 punti totali, mentre Costa è 35° con un ritardo di 2’20” dalla testa. Tra loro si inserisce Iacopo Bortolas, 31° a 2’04” che proverà a difendere con le unghie e con i denti una posizione in zona punti. In difficoltà Raffaele Buzzi, 46° con tre minuti netti di distacco dall’imprendibile Riiber, a caccia di diversi record.