Ciclocross: Tibor Del Grosso domina la prova under 23 ai Mondiali, lontani gli italiani

Dopo aver centrato quattro tappe nella Coppa del Mondo quest’anno ecco che arriva anche il trionfo ai Mondiali: nella prova under 23 in Repubblica Ceca, a Tábor, tra i belgi viene fuori un olandese, Tibor Del Grosso. Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha dominato la prova facendo corsa solitaria e salutando in anticipo i rivali, chiudendo con 27” di margine sugli inseguitori.

Due belgi a completare il podio: medaglia d’argento e di bronzo rispettivamente per Emiel Verstrynge e Jente Michels. Nella top-5 i francesi Léo Bisiaux e Rémi Lelandais. Lontani gli italiani: il migliore è Luca Paletti, ventisettesimo, mentre Filippo Agostinacchio è ventinovesimo.

By Rz98 – Own work, CC BY-SA 4.0, Link