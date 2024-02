Ciclismo, Peter Sagan verrà operato oggi al cuore. L’obiettivo Parigi 2024 resta intatto

Dopo la grande paura di domenica, Peter Sagan verrà operato al cuore quest’oggi all’ospedale universitario Lancisi di Ancona. Il campione slovacco sarà sottoposto ad un’ablazione al cuore per verificare gli impulsi elettrici dopo che qualche giorno fa aveva raggiunto, durante una corsa in mountain bike a Valencia, una frequenza cardiaca superiore ai 200 battiti al minuto.

La notizia riportata dai colleghi della Gazzetta dello Sport Davide Romani e Ciro Scognamiglio ha ovviamente fatto il giro del mondo e messo in agitazione i tantissimi tifosi dello slovacco. La carriera agonistica di Sagan non è a rischio, con il campione slovacco che potrà continuare a seguire il suo desiderio di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella mountain bike.

Lo stesso Sagan ha detto di aver pensato subito alla vicenda che ha coinvolto Sonny Colbrelli, che ha dovuto interrompere l’attività agonistica proprio per dei problemi al cuore. Lo slovacco ha poi contattato il dottor Roberto Corsetti, cardiologo che Sagan conosce da moltissimi anni, e con lui ha preso la decisione di farsi operare al Lancisi di Ancona, una vera e propria eccellenza della medicina italiana.

Sempre dalla Gazzetta ci sono le dichiarazioni del suo d.s Patxi Villa: “L’intervento è in day hospital e tra qualche giorno Peter sarà di nuovo in bicicletta per prepararsi al meglio per i prossimi impegni”. Il cammino verso Parigi 2024 potrà proseguire in maniera più sicura e si spera senza altri intoppi.