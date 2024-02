Ciclismo: non si disputerà il Giro di Sicilia 2024. Vegni: “Ci sarà un’altra corsa italiana”

Dopo il ritorno del 2019, quattro edizioni (quella del 2020 annullata per il Covid), si ferma nuovamente il Giro di Sicilia. La corsa isolana non si disputerà quest’anno, è arrivata oggi l’ufficialità (era in programma in calendario dal 9 al 12 aprile).

Ad annunciarlo è direttore delle corse ciclistiche RCS. Le sue parole a Bici.Pro: “Noi avevamo un accordo con loro per tre anni, poi è cambiato l’assetto regionale e cambiando i personaggi è cambiato anche l’interesse verso il Giro di Sicilia. È saltato il nome Giro di Sicilia, ma stiamo provvedendo a mettere in piedi un’altra corsa in un’altra regione”.



Resta dunque lo spazio in calendario e la possibilità di cambiare località: “Non posso dire di quale regione si tratta. Anche perché poi alcuni aspetti devono ancora essere definiti. Diciamo che sarà una regione del Centro-Sud. Si tratta di una corsa a tappe, sempre di tre o quattro frazioni. Quelle date in calendario comunque sono e restano nostre. Non le possono prendere altri. Quindi le vogliamo riempire”.

Tutte le strade portano all’Abruzzo: dovrebbe essere quasi certo il nuovo Giro d’Abruzzo.