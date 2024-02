Ciclismo, Elisa Balsamo: “Vincere alla prima gara è una grande iniezione di fiducia”

Prima gara, prima vittoria dell’anno: come iniziare meglio la stagione per Elisa Balsamo? L’azzurra della Lidl-Trek si è imposta nella tappa inaugurale della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana battendo in volata Marianne Vos.

Le sue parole ai canali della squadra: “Voglio innanzitutto condividere con tutto il Team il merito, la gioia ed i complimenti per questa vittoria. Senza l’impegno e la fiducia delle mie compagne oggi non avrei mai potuto alzare per prima le braccia al cielo. È stato un vero lavoro di squadra, è stata una vera vittoria di squadra: grazie mille!”

Sulla gara: “Conoscevamo il percorso e ci aspettavamo una tappa difficile. L’ultimo GPM, a 14 km dall’arrivo, ha aperto la gara a molteplici scenari. È stato un finale super frenetico. Lo sprint finale è stato uno scontro diretto tra velociste, perché tutte le squadre avevano lavorato per colmare il gap e non c’erano veri e propri distacchi da gestire. Ho scelto di seguire la ruota di Marianne Vos, che per me resta la migliore in questo tipo di situazioni. Non nascondo che avevo paura di rimanere intrappolata nel traffico dello sprint, ma sapevo che dovevo seguirla: il mio istinto mi ha premiato”.

In conclusione: “Chiaramente è una grande soddisfazione iniziare la stagione così. Vincere nella prima gara dell’anno dà una iniezione di fiducia importante e qualcosa che si ripete ormai da tre anni. Ma per me oggi conta molto anche come è arrivata la vittoria, la prestazione che c’è dietro. È la conferma che il lavoro svolto è stato buono. Continuiamo così!”.