Chi affronterà Sinner al prossimo turno? Il tabellone con vecchie conoscenze

Jannik Sinner ha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp in due set e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ha debuttato in maniera convincente sul cemento olandese, firmando una bella vittoria per 6-3, 6-3 al suo ritorno in campo dopo l’apoteosi agli Australian Open. Il fuoriclasse altoatesino incrocerà il francese Gael Monfils nella giornata di giovedì 15 febbraio (non prima delle ore 19.30): sarà un impegnoso rognoso per il numero 4 al mondo, chiamato a fronteggiare il numero 70 del ranking ATP.

Il 22enne dovrà vedersela con l’eterno 37enne, contro cui ha giocato cinque precedenti. Jannik Sinner si è imposto in quattro occasioni contro l’eterno transalpino, l’ultima nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto (6-4, 4-6, 6-3), poi vinto proprio dal nostro portacolori. L’unica sconfitta dell’azzurro risale al 2019, in occasione degli ottavi di finale del torneo di Vienna (6-3, 7-6(8)). Il fresco Campione Slam partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare l’avversario, ammesso al tabellone con una wild-card e reduce dal successo contro il canadese Shapovalov.

In caso di vittoria, Jannik Sinner si qualificherebbe ai quarti di finale contro il canadese Milos Raonic, capace di liquidare nell’ordine l’olandese Jesper de Jong e il kazako Alexander Bublik. Sarà un incrocio da prendere con le pinze per il numero 4 al mondo, perché l’attuale numero 309 del ranking ATP appare in chiara ripresa. In caso di affermazione contro il 33enne, con cui non ci sono precedenti, il tennista italiano accederà alla semifinale da disputare probabilmente contro il polacco Hubert Hurkacz, sulla carta favorito contro l’olandese Griekspoor e anche contro il vincente della sfida tra il tedesco Struff e il finlandese Ruusuvuori. Dall’altra parte del tabellone spiccano il russo Andrey Rublev (numero 5 al mondo), il danese Holger Rune e il bulgaro Grigor Dimitrov.

TABELLONE SINNER ATP 500 ROTTERDAM

Ottavi di finale vs Gael Monfils

Eventuali quarti di finale vs Milos Raonic

Eventuale semifinale vs Hurkacz/Griekspoor-Struff/Ruusuvuori

Dall’altra parte del tabellone i più accreditati sono Rublev, Rune e Dimitrov.