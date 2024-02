Chi affronterà Cobolli ai quarti a Montpellier: esame contro un rivale che sfiorò la top10

Dopo aver sconfitto i padroni di casa francesi Gael Monfils e Constant Lestienne, Flavio Cobolli è approdato ai quarti di finale dell’ATP 250 di Montpellier eguagliando il suo miglior risultato della carriera nel circuito maggiore e proseguendo la sua scalata del ranking mondiale sulla scia degli ottimi risultati conseguiti ad inizio stagione in Australia.

Il tennista romano dovrà vedersela al prossimo turno con un cliente molto scomodo, capace di imporsi in un Masters 1000 e di sfiorare la top10 della graduatoria ATP. Stiamo parlando del 27enne croato Borna Coric, reduce da una prematura eliminazione agli Australian Open per mano di Frances Tiafoe ma entrato in gara a Montpellier con una comoda vittoria sullo spagnolo Pedro Martinez.

Il nativo di Zagabria classe 1996 vanta 3 titoli ATP in carriera, tra cui spicca senz’ombra di dubbio il clamoroso trionfo a Cincinnati nel 2022 conquistato da n.152 al mondo giocando in tabellone grazie al ranking protetto dopo il lungo stop per infortunio (fu operato alla spalla) dell’anno precedente. Degna di nota anche la vittoria sull’erba di Halle nel 2018 battendo un certo Roger Federer in finale.

Coric ha raggiunto la 12ma posizione come best ranking a novembre del 2018, mentre attualmente occupa il 37° posto della classifica globale. Il croato e l’azzurro non si sono mai affrontati a livello di main draw nel circuito maggiore, mentre ci sono due precedenti datati 2022 sulla terra rossa nei Challenger di Roma Garden e Parma con un bilancio in perfetta parità.

Foto: Antoine Ludger