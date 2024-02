Challenger Tenerife 2 2024: Matteo Gigante batte Stefano Travaglia nella finale tutta italiana

Parla tantissimo italiano il Challenger di Tenerife (secondo della stagione che si gioca nel luogo) che si è appena concluso. A vincere il torneo, infatti, è Matteo Gigante: 6-2 6-4 il punteggio della finale nei confronti di Stefano Travaglia in una finale tutta tricolore. Un torneo, questo, che ha visto anche l’approdo di Francesco Maestrelli in semifinale.

Un successo, quello di Gigante, che arriva con quattro derby su cinque sul proprio percorso. Battuto al primo turno Alessandro Giannessi per 6-2 6-3, ha poi eliminato il bulgaro Adrian Andreev, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4 6-3. Ai quarti la vittoria su Salvatore Caruso, entrato da lucky loser: il veterano siciliano ha dovuto cedere per 6-3 1-6 6-2. Poi, appunto, Maestrelli superato per 6-0 6-4 prima del citato ultimo atto.

Per entrambi i giocatori c’è un considerevole balzo in classifica: Gigante, infatti, sarà numero 156 del mondo da domani, e questa sarà anche la miglior posizione di sempre del ventiduenne nativo di Roma. Travaglia, invece, rientra nei 200: per l’ascolano c’è il numero 188.

Per Gigante è la seconda vittoria Challenger dell’anno; la prima l’aveva messa insieme a Nonthanburi, in Thailandia. Gli altri due successi riguardano ancora Tenerife, nel febbraio 2023, e Cordenons nello scorso agosto. Nel complesso l’Italia è già a quattro Challenger vinti nel 2024: due dal romano, uno da Gianluca Mager e uno da Stefano Napolitano.