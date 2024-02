Challenger Bengaluru 2024: Stefano Napolitano torna alla vittoria di categoria dopo più di sette anni

Da Ortisei 2016 a Bengaluru 2024 passa sostanzialmente un mondo, ma a Stefano Napolitano basta anche togliersi questa soddisfazione. Il Challenger di Bengaluru (più conosciuta come Bangalore), in India, è suo: un colpo non da poco per il biellese, la cui forma era già comunque nota per essere di particolare livello in queste settimane.

Importante anche il complesso degli avversari battuti, per buona misura. Eliminato al primo turno l’australiano Dane Sweeny per 6-3 6-3, ha poi estromesso il canadese Vasek Pospisil, un ottimo passato alle spalle, per 6-4 4-6 6-4.

Ai quarti è arrivata la rimonta sul tunisino Moez Echargui per 6-7(5) 6-4 6-4, quindi il successo sul padrone di casa Sumit Nagal per 7-6(2) 6-4. All’ultimo atto è riuscito a imporsi di nuovo in recupero sul sudcoreano Seong-chan Hong con il punteggio di 4-6 6-3 6-3.

A seguito di questo successo, Napolitano scala ben 44 posizioni nel ranking ATP, arrivando così al numero 160, molto vicino alla sua miglior classifica che è di 152. Questa la conseguì a giugno 2017, dopo aver raggiunto il secondo turno al Roland Garros.