Calendario Superbike, orari GP Australia 2024: programma prove libere 23 febbraio, tv, streaming

Ci siamo! Scatta ufficialmente il Mondiale Superbike 2024. La nuova annata prenderà il via nel cuore della notte italiana con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento che tradizionalmente dà il via alla stagione del campionato dedicato alle moto derivate di serie.

Il venerdì sullo splendido tracciato di Phillip Island scatterà alle ore 01.20 italiane con le prime prove libere (durata 45 minuti), quindi alle ore 06.00 si tornerà subito in pista per la seconda sessione di prove libere (durata 45 minuti).

90 minuti complessivi che ci permetteranno subito di capire quale sarà la moto che avrà approcciato meglio al nuovo campionato e al particolare tracciato australiano, che unisce altissime velocità a curvoni mozzafiato. Alvaro Bautista parte per il suo assalto al terzo titolo consecutivo, ma Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea saranno d’accordo…?

Le prove libere del Gran Premio d’Australia, tappa d’esordio del Mondiale SBK 2024 saranno trasmesse in diretta da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potranno seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA SBK 2024

Venerdì 23 febbraio

Ore 01.20-02.05 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 06.00-06.45 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e in streaming su NOW e SkyGO

