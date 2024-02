Calendario sci alpino: orari Crans Montana e Kvitfjell. Programma 16-18 febbraio, tv, streaming

Archiviato un fine settimana dedicato alle discipline tecniche, è alle porte un’intensa sette giorni con protagonista la velocità per quel che riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Le ragazze aprono un trittico di appuntamenti con gli sci lunghi a pieni a Crans Montana (Svizzera), mentre i maschi viaggiano verso la Norvegia per il ritorno dell’amata tappa di Kvitfjell.

Crans Montana, Val di Fassa e Kvitfjell. Tre settimane in cui Lara Gut-Behrami può allungare prepotentemente in classifica generale, in attesa di capire quando, e se, rientrerà in competizione Mikaela Shiffrin. Sulla pista che nell’ultimo weekend ha ospitato la Coppa Europa, sono in programma ben tre gare: due discese, entrambe alle 10.30, previste per venerdì e sabato, si concluderà domenica con un superG allo stesso orario. Il fondo sul Mont Lachaux è in condizioni perfette, anche se le previsioni non sono proprio idilliache. Gut, dopo aver effettuato il sorpasso a Soldeu, vuole provare a scavare un solco davanti al pubblico di casa, ma dovrà vedersela contro una squadra austriaca in grande forma e una compagine italiana purtroppo depotenziata, vista l’assenza di Sofia Goggia. Sono in ballo entrambe le coppette di specialità, per una stagione che d’ora in poi parlerà tanto di velocità.

Si è riusciti a concludere solo il gigante a Bansko (Bulgaria), per quel che riguarda il settore maschile. Uomini jet che tornano protagonisti, dopo l’annullamento della tappa di Chamonix, per quello che è il loro ultimo appuntamento prima delle finali di Saalbach. Una stagione martoriata per i velocisti, che si sono visti annullare ben 4 discese libere. Torna dopo un anno la magnifica tappa norvegese di Kvitfjell, su una pista da sempre adorata da Dominik Paris e dagli atleti. Riprenderà il duello all’ultimo centesimo tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, con l’elvetico e il transalpino che si battagliano per entrambe le coppette della velocità. In programma una discesa sabato 17, mentre domenica 18 andrà in scena un superG.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Crans Montana (Svizzera) e Kvitfjell (Norvegia), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 16-18 FEBBRAIO

Mercoledì 14 febbraio

Ore 10.30 Prima prova discesa femminile Crans Montana (Svizzera)

Giovedì 15 febbraio

Ore 10.30 Seconda prova discesa femminile Crans Montana (Svizzera)

Orario da definire Prima prova discesa maschile Kvitfjell (Norvegia)

Venerdì 16 febbraio

Ore 10.30 Discesa libera femminile Crans Montana (Svizzera)

Orario da definire Seconda prova discesa maschile Kvitfjell (Norvegia)

Sabato 17 febbraio

Ore 10.30 Discesa libera femminile Crans Montana (Svizzera)

Ore 12.00 Discesa libera maschile Kvitfjell (Norvegia)

Domenica 18 febbraio

Ore 10.30 SuperG femminile Crans Montana (Svizzera)

Ore 12.00 SuperG maschile Kvitfjell (Norvegia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.