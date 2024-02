Calendario Mondiali pallanuoto 2024 oggi: orari 11 febbraio, programma, tv, streaming

Scatta la seconda fase ad eliminazione diretta ai Mondiali 2024 di pallanuoto maschile in corso a Doha, in Qatar: il Settebello deve battere gli Stati Uniti oggi alle ore 17.00 italiane per andare ai quarti e, soprattutto, per qualificarsi ai Giochi Olimpici.

In caso di successo gli azzurri affronteranno martedì 13 nei quarti di finale la Grecia, vittoriosa nel Girone B. Gli altri ottavi previsti oggi sono Croazia-Cina, Australia-Francia e Montenegro-Romania. Si giocheranno inoltre le semifinali per il 13° posto, che saranno Sudafrica-Brasile e Giappone-Kazakistan.

Non è prevista la diretta tv per Italia-Stati Uniti, mentre la diretta streaming sarà disponibile per Italia-Stati Uniti su Rai Play 3 e per tutti i match su Eurovision Sport, infine la diretta live testuale del match del Settebello sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Domenica 11 febbraio

07.00 Pallanuoto maschile, semifinali 13° posto: Sudafrica-Brasile

08.30 Pallanuoto maschile, semifinali 13° posto: Giappone-Kazakistan

10.00 Pallanuoto maschile, ottavi di finale: Croazia-Cina

14.00 Pallanuoto maschile, ottavi di finale: Australia-Francia

15.30 Pallanuoto maschile, ottavi di finale: Montenegro-Romania

17.00 Pallanuoto maschile, ottavi di finale: Stati Uniti-Italia

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: per Italia-Stati Uniti su Rai Play 3, per tutti i match su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: per Italia-Stati Uniti su OA Sport.