Calcio femminile, le migliori italiane della 15ª giornata di Serie A: Glionna indispensabile, Linari guerriera. Prugna è ocunque

La quindicesima giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile è andata in archivio, facendo emergere dei dettagli molto importanti. La Roma, capolista, ha regolato per 3-1 la Juventus nel match di cartellone, dimostrando grande solidità e scappando a +8 in classifica quando mancano solo tre turni alla fine della stagione regolare.

Bene poi Sassuolo e Samp, che hanno battuto rispettivamente Napoli e Pomigliano. Si sono divise la posta poi Milan e Fiorentina, mentre il Como ha vinto sul campo dell’inter

Diverse le azzurre che si sono distinte lo scorso weekend, con nota di merito proprio per le capitoline, tre di queste in grandissimo spolvero.

MANUELA GUGLIANO (ROMA): la centrocampista giallorossa si è fatta trovare pronta al momento giusto, trasformando il calcio di rigore che ha aperto le marcature contro la Juventus. Ma c’è di più. La giocatrice della Nazionale, secondo le statistiche fornite dalla FIGC, si è distinta per la percentuale di passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo, con una stima dell’83%.

ELENA LINARI (ROMA): una vera guerriera. Il difensore della Roma è colei che ha ingaggiato più di tre duelli lo scorso fine settimana, vincendoli tutti e sette. A questo mero fatto statistico si aggiunge il davvero splendido goal del 3-0, realizzato con una bordata da fuori area che ha spiazzato Peyraud-Magnin

BENEDETTA GLIONNA (ROMA): Le è mancato solo il gol. Ma Glionna si è rivelata una pedina fondamentale nella vittoria contro le bianconere. La numero 18 infatti si è prima procurata il rigore, per poi servire Viens in occasione della rete del 3-0. Indispensabile.

SARA MELLA (SASSUOLO): al difensore del Sassuolo va dato il merito di essersi distinta per il maggior numero di cross, fornendo ben 10 passaggi includendo i corner, tre di questi mandati a buon fine.

CECILIA PRUGNA (SASSUOLO): ovunque la centrocampista offensiva nel weekend. La centrocampista, in prestito dalla Roma, è stata quella a concretizzare più passaggi riusciti in assoluto, oltre che la prima italiana ad aver giocato più palloni, ben 92.

ELISABETTA OLIVIERO (SAMPDORIA): grande la prestazione della classe 1997 blucerchiata che ha recuperato ben 9 palloni e contribuendo così alla vittoria contro il Pomigliano.