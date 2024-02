Calcio a 5, pareggio pirotecnico tra Italservice Pesaro e Meta Catania nell’anticipo del 20° turno di Serie A

Fuochi d’artificio questa sera al PalaMegaBox nell’anticipo del 20° turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5. La sfida tra l’Italservice Pesaro e il Meta Catania ha regalato non poche emozioni e il 5-5 lo sta a rappresentare.

Un match che sembrava indirizzato quando la squadra di Juanra si è trovata avanti 4-1. Un miglior approccio da parte della compagine etnea, con capitan Musumeci a suonare la carica al 10’18” del primo tempo, a precedere le marcature di Podda all’11’24” della prima frazione, Rocha all’8’34” e Bocao al 10’13” della ripresa.

La reazione dei padroni di casa è arrivata a metà del secondo tempo. Un cambio di spartito deciso della formazione di Fausto Scarpitti, con quattro gol in meno di 4′: doppietta di Andrè al 12’25” e al 16’06”, Barichello al 13’35” e Juan Fran al 14’36” i marcatori. Ci ha pensato ancora una volta Bocao a togliere le castagne del fuoco e a evitare al 17’47” una brutta sconfitta.

Entrambe le compagini restano in piena corsa per i playoff, ma è chiaro che una vittoria avrebbe potuto spostare gli equilibri in favore dell’una o dell’altra.