Bob: Laura Nolte vince anche ad Altenberg nel 2 e vola in classifica di Coppa del Mondo

Laura Nolte trova la quarta vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di bob a 2. Un massimo circuito internazionale tutto teutonico: con quella odierna ad Altenberg, sono sette i successi tedeschi in altrettante gare.

1:52.53 il crono della campionessa olimpica che domina trovando il miglior tempo in entrambe le run. Per lei successo importante che le permette di mettere una mano sulla Coppa in attesa dell’ultima gara stagionale a Lake Placid.

Seconda posizione per la prima delle inseguitrici in classifica, l’altra tedesca Kim Kalicki, che dista 64 centesimi. Completa il podio a sorpresa la rumena Andreea Grecu, alla seconda top-3 della carriera. Nella top-5 anche la cinese Qing Ying e l’austriaca Katrin Beierl. Non c’erano equipaggi italiani in gara.