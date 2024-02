Biathlon, Mondiali Nove Mesto 2024. Chiusura con la mass start maschile, potenziale terra di conquista per chiunque

Anche i Mondiali di biathlon 2024 giungono al proprio epilogo. L’ultima delle dodici gare che compongono il calendario dell’evento, disputatosi per la seconda volta sulle nevi di Nove Mesto na Morave, è la mass start maschile, che assegnerà il suo XXI titolo iridato.

La partenza in linea è stata concepita a fine anni ’90, conferendo medaglie mondiali a partire dal 1999. C’è peraltro una prova iridata “extra” rispetto a quelle canoniche. Nel 2002, quando il format non era ancora stato ammesso nella famiglia olimpica, l’Ibu decise di tenere una mass start con valore di “Mondiale” subito dopo i Giochi di Salt Lake City. Essa non è tuttavia “apocrifa”, ma va considerata di pari dignità rispetto a tutte le partenze in linea con in palio i pendagli metallici.

C’è una certa curiosità per capire quale potrà essere il futuro della gara. A livello cadetto si cominciano a vedere versioni a 60 partecipanti. Ci sarà un ampliamento del campo partenti anche nel circuito maggiore? Per ora non se ne parla, ma gli esperimenti sono in atto da tempo.

MONDIALI BIATHLON 2024

IDENTIKIT MASS START MASCHILE

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

POIRÈE Raphael [FRA] – 4 titoli

2000, 2001, 2002, 2004

CAMPIONI DEL MONDO IN ATTIVITÀ

BØ Johannes Thingnes [NOR] (2016, 2020)

BØ Tarjei [NOR] (2013)

FAK Jakov [SLO] (2015)

LÆGREID Sturla H. [NOR] (2021)

SAMUELSSON Sebastian [SWE] (2023)

MEDAGLIATI TOUT-COURT IN ATTIVITÀ

4 – BØ Johannes Thingnes [NOR]

(Oro 2016, 2020; Argento 2017; Bronzo 2023)

2 – BØ Tarjei [NOR] (Oro 2013; Argento 2015)

2 – FILLON M. Quentin [FRA] (Arg. 2020, Bro. 2021)

1 – FAK Jakov [SLO] (Oro 2015)

1 – LÆGREID Sturla Holm [NOR] (Oro 2021)

1 – SAMUELSSON Sebastian [SWE] (Oro 2023)

1 – GUIGONNAT Antonin [FRA] (Argento 2019)

1 – DALE Johannes [NOR] (Argento 2021)

1 – PONSILUOMA Martin [SWE] (Argento 2023)

1 – HOFER Lukas [ITA] (Bronzo 2011)

1 – EDER Simon [AUT] (Bronzo 2017)

1 – JACQUELIN Emilien [FRA] (Bronzo 2020)

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2013 – BØ Tarjei [NOR]

2015 – FAK Jakov [SLO]

2016 – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2017 – SCHEMPP Simon [GER]

2019 – WINDISCH Dominik [ITA]

2020 – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2021 – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2023 – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

20 (8-5-7) – NORVEGIA

13 (5-3-5) – FRANCIA

8 (3-4-1) – GERMANIA

7 (0-4-3) – RUSSIA

4 (1-2-1) – SVEZIA

4 (1-1-2) – AUSTRIA

2 (1-0-1) – ITALIA

1 (1-0-0) – SLOVENIA

1 (0-1-0) – REP.CECA

TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA

Oro (1)

2019 (Östersund) – WINDISCH Dominik

Bronzo (1)

2011 (Khanty-Mansiysk) – HOFER Lukas

MASS START MASCHILE, INVERNO 2023-24

TUTTI I PODI

Lenzerheide

1. BØ Johannes T. (NOR)

2. DALE Johannes (NOR)

3. BØ Tarjei (NOR)

Anterselva

1. CHRISTIANSEN Vetle S. (NOR)

2. DALE Johannes (NOR)

3. SØRUM Vebjørn (NOR)

TUTTI I PIAZZAMENTI DEGLI AZZURRI NEL 2023-24

GIACOMEL Tommaso: 9 – 27

BIONAZ Didier: 19 – 21

HOFER Lukas: 22 – 20

N.B. : la “x” indica assenza