Basket, Final Eight Coppa Italia 2024: Brescia sbaglia tanto e Napoli va in semifinale

Si è appena concluso l’ultimo quarto di finale delle Final Eight della Coppa Italia di basket 2024 e sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino sono scese in campo la Germani Brescia e la GeVi Napoli. Ultimi 40 minuti per decidere chi avrebbe raggiunto Milano, Venezia e Reggio Emilia in semifinale. Ecco come è andata.

Partenza perfetta per Napoli, che sul primo possesso trova la tripla di Sokolowski, poi Brescia perde malamente un paio di possessi e campani che vanno sul 7-0, prima che la tripla di Petrucelli sblocca i campioni in carica dopo 90 secondi di gioco. Tanti errori da entrambe le parti, con Brescia che dal campo ha solo un 1/7 nei primi cinque minuti, e partita molto nervosa, con la tripla di Gabriel che vale il 10-6 Napoli dopo 6 minuti di gioco. Riallunga Napoli con un altro mini parziale di 5-0 e si va al primo stop con i campani avanti 19-11, con Brescia che ha uno 0/7 da due punti e un 3/17 dal campo nel primo quarto.

Continuano le difficoltà in attacco per Brescia, ma non ne approfitta Napoli che non allunga a inizio secondo quarto e primo canestro, dei campani, dopo due minuti e mezzo. È Della Valle a sbloccare Brescia da oltre l’arco, ma arrivano subito cinque punti per Napoli che scappa a +12, mentre i lombardi sono a 0/10 da due e 4/26 dal campo. È Bilan, dopo 14 minuti di gioco, a trovare il primo canestro da due punti per Brescia e i lombardi mettono a segno un parziale di 10-0. Ma subito risponde Napoli che torna velocemente sul +8, anche se anche i partenopi sbagliano molto, soprattutto da oltre l’arco, e si va al riposo con Napoli avanti 34-30, con top scorer dei primi 20 minuti che è Michal Sokolowski con 10 punti.

Fatica ancora a canestro Brescia a inizio ripresa e Napoli torna sul +11 dopo tre minuti di gioco. Ma l’elastico continua e i lombardi riaccorciano sul -4 poco dopo metà quarto, per poi tornare subito a -8 a 4’ dalla fine del terzo quarto. Si è bloccata di nuovo la squadra che sta dominando la stagione di Serie A e campani che vanno in doppia cifra, con Brown e Pullen protagonisti in questo terzo quarto. E arriva anche l’antisportivo a Cobbins, che ferma il contropiede di Owens e Napoli che scappa via sul +13. Brescia non reagisce e si va all’ultimo stop con Napoli avanti 61-46.

Brescia che non vuole abdicare senza combattere e un primo parziale di 5-0 porta sul -10 i lombardi, che poi scendono in singola cifra di svantaggio, ma nel momento più complesso per Napoli arrivano i primi punti di Zubcic nella serata, con la tripla del nuovo +11. Squadre molto fallose in questo quarto e punteggio che si smuove spesso dalla lunetta, ma Brescia che non ricuce il gap. Due falli in attacco di Napoli, però, riaprono i giochi con il -5 lombardo a 5’ dalla sirena. Ma anche una volta la rimonta non è completa e campani che riallungano, spegnendo nuovamente le speranze di Della Valle e compagni. Quando sembra finita, ecco che Brescia torna a due possessi pieni di svantaggio a 1’30” dalla fine. Ma il blocco irregolare di Gabriel fa la differenza e Napoli può gestire il vantaggio e vincere 80-74. Napoli che raggiunge Reggio Emilia nella semifinale delle sorprese, mentre top scorer della partita Jacob Pullen con 25 punti e con un secondo tempo decisivo, mentre per Brescia non bastano i 19 punti di Kenny Gabriel.