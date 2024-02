Basket: colpo Reggio Emilia, Virtus Bologna eliminata dalla Coppa Italia!

Clamorosa impresa dell’Unahotels Reggio Emilia. All’Inalpi Arena di Torino (ex Pala Alpitour), la formazione allenata da Dimitris Priftis si concede il lusso di eliminare la Virtus Bologna dalla Coppa Italia. 72-81 per i biancorossi, che tolgono alla Segafredo la chance di lottare per il secondo trofeo dell’anno e volano sui 20 punti di Langston Galloway. Gli stessi di Tornike Shengelia dall’altra parte, ma con peso specifico molto diverso, quello che consente di attendere la vincente di Brescia-Napoli.

Si parte con una versione che vibra assai dell’Unahotels, ben decisa a non lasciare alcunché di intentato sulla partita secca. Il primo canestro è però di Cordinier e in generale le V nere girano meglio in attacco nonostante la difesa di Reggio Emilia ci sia. Dopo 4’30” è 10-4, Pajola rincara la dose con il +7. I reggiani sono per un po’ solo Faye, così Belinelli ne approfitta per il +10′ dopo sette minuti. Comincia a girare anche Smith per l’Unahotels, e così il quarto d’apertura termina sul 20-15.

Si riparte con l’equilibrio che comincia a ritornare tale, anche in virtù dell’entrata in partita di Atkins in attacco come in difesa (ottima una sua stoppata su Lundberg spedito sull’aiuto da Grant). Polonara fa respirare la Segafredo insieme a Mickey (31-21), ma dalla media Galloway causa il timeout di Banchi, da cui Bologna esce con la tripla di Lundberg (34-23). Da qui inizia un momento molto positivo dell’Unahotels, con una gran fiammata della coppia Galloway-Weber (e un gioco di prestigio di Vitali) che vale il 37-34 all’intervallo.

Si torna in campo con l’Unahotels che mostra i muscoli in difesa e la Virtus che risponde creando a propria volta una rete importante nella propria metà campo. Risultato: le cose non cambiano molto con Weber, Faye, Dunston e Shengelia che si rispondono fino al 44-43, che diventa 44-44 dopo il libero del tecnico contro Banchi realizzato da Galloway. Si va sul punto a punto, Shengelia manda in crisi continua la difesa di Grant, ma proprio il sardo piazza la tripla di tabella del 52-51. Pajola appoggia il +3, Atkins corregge a canestro l’errore di Smith ed è 54-53 a 10′ dal termine.

L’ultimo periodo si trasforma in un’autentica estasi per la Reggiana, che comincia con un parziale di 0-5 firmato Uglietti-Faye. E non finisce qui, perché ancora Uglietti trascina i suoi fino al 55-61. Rientro veemente e di grande volontà della Virtus, con Shengelia e Mickey che usano l’esperienza, Polonara che ci mette il suo ed è 65-64. La lotta prosegue fino a 2′ dalla fine, poi Galloway va in un pianeta conosciuto a lui solo, viene aiutato da Vitali ed a questo punto l’Unahotels non si ferma più: 72-81 e semifinale.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 72-81

BOLOGNA – Lundberg 9, Belinelli 14, Pajola 6, Dobric, Mascolo, Shengelia 20, Hackett, Mickey 10, Polonara 6, Dunston 5, Abass ne, Cordinier 2. All. Banchi

REGGIO EMILIA – Weber 10, Cipolla ne, Galloway 20, Faye 16, Smith 9, Uglietti 8, Atkins 4, Vitali 9, Gant 5, Chillo. All. Priftis