Badminton, Italian Junior 2024: Marco Danti e Simone Piccinin si fermano in finale nel doppio maschile

Si è concluso al PalaBadminton di Milano l’Italian Junior 2024 di badminton, 14ma edizione del torneo di categoria, che ha visto l’assegnazione dei cinque titoli, con la sconfitta degli azzurrini Marco Danti e Simone Piccinin in finale nel doppio maschile.

Tripletta della Thailandia: nell’ultimo atto del doppio maschile Sittisak Nadee e Chayapat Piboon hanno superato gli italiani Marco Danti e Simone Piccinin per 21-10 24-22, mentre nel doppio misto Pannawat Jamtubtim e Naphachanok Utsanon hanno battuto i connazionali Attawut Sreepeaw e Sabrina Sophita Wedler per 21-15 21-13, infine nel doppio femminile Naphachanok Utsanon e Sabrina Sophita Wedler hanno liquidato le elvetiche Gaelle Fux ed Anic Metzger per 21-7 21-10.

Nel singolare femminile l’indiana Raksha Kandasamy ha regolato la connazionale Ananya Agrawal con lo score di 21-14 21-12, infine nel singolare maschile l’emiratino Bharath Latheesh ha piegato il neerlandese Adith Kathikeyan Priya con il punteggio di 21-12 19-21 23-21.