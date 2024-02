ATP Santiago del Cile, Francesco Passaro dura un set poi si arrende a Pedro Martinez

Si chiude subito l’avventura di Francesco Passaro a Santiago del Cile. Il numero 224 al mondo, in condizioni fisiche alquanto precarie, si arrende per 6-4 6-1 al cospetto dello spagnolo Pedro Martinez; dopo un primo set combattuto, l’azzurro ha perso il filo del discorso, beccando così una sonora sconfitta nella prima partita dopo oltre un mese di inattività.

L’inizio della partita vede degli ‘scambi di cortesie’ tra l’azzurro e lo spagnolo, con un break per parte dopo tre giochi, Francesco se la cava da sotto 2-0 30-0 per rimettersi in pari. La partita è parecchio contratta con gli scambi che si fanno agonici quando si allungano, Passaro sembra però avere un minimo di freschezza in più nelle gambe e nel settimo game arriva lo strappo che lo porta sul 4-3 e servizio.

Ma nel gioco successivo non sfrutta numerose opportunità per difendere il margine e Martinez torna in auge: si mette a condurre 5-4 e si procura tre set point, il terzo è quello buono per la prima frazione che si chiude sul 6-4 dopo 67 minuti.

Purtroppo per Passaro, l’aver perso in questo modo la frazione inficia sulla sua fiducia e le energie vengono meno dopo un mese di inattività: dopo tre giochi di sostanziale equilibrio gli si spegne praticamente la luce, con Martinez che domina la contesa andando comodamente a chiudere sul 6-1 in nemmeno mezz’ora.

L’azzurro gioca praticamente senza servizio: 57% di prime in campo, 54% di conversione con la prima (19/35) e 35% con la seconda (9/26), dovendo così fronteggiare dodici palle break in totale. Emblematica la forbice di punti a favore di Martinez, 69 a 49.