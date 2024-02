ATP Rotterdam 2024: Sinner comincia bene ed ora sfida Monfils. Ai quarti Rublev e De Minaur

Prosegue il torneo ATP 500 di Rotterdam ed oggi era il grande giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner dopo lo storico trionfo agli Australian Open. Proprio come a Melbourne l’altoatesino ha incominciato il suo cammino sul cemento olandese contro il padrone di casa Botic Van de Zandschulp, battendo in maniera perentoria con un duplice 6-3.

Il prossimo avversario di Sinner sarà Gael Monfils. Il francese ha superato il canadese Denis Shapovalov in due set con un duplice tie-break. Si tratterà della sesta sfida in carriera tra l’altoatesino e il transalpino, con Jannik che è in vantaggio per 4-1 nei precedenti, con tre vittorie consecutive negli ultimi tre scontri.

Sinner avanti, mentre si ferma il cammino di Lorenzo Sonego. Il piemontese non era stato fortunato nel sorteggio, pescando all’esordio il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero sei. Una buona prestazione comunque di Sonego, alla fine sconfitto in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco.

Si qualifica per il secondo turno anche Holger Rune. Il danese ha lasciato per strada un set nel comunque complicato match d’esordio con il russo Roman Safiullin. Il numero sette del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 e adesso affronterà il kazako Alexander Shevchenko.

Ai quarti di finale c’è già Andrey Rublev, ma il russo ha dovuto annullare tre match point consecutivi al canadese Auger-Aliassime, vincendo al terzo set in rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 7-6 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Per Rublev ora la sfida con l’australiano Alex De Minaur, che ha vinto agevolmente contro il belga David Goffin per 6-3 6-1.

RISULTATI ATP ROTTERDAM (14 FEBBRAIO)

Ruusuvuori (Fin) b. Humbert (Fra) 7-5 4-6 6-3

Monfils (Fra) b. Shapovalov (Can) 7-6 7-6

Dimitrov (Bul) b. Sonego (Ita) 7-6 6-3

Raonic (Can) b. Bublik (Kaz) 6-4 6-4

Rune (Den) b. Safiullin (Rus) 6-4 2-6 6-1

De Minaur (Aus) b. Goffin (Bel) 6-3 6-1

Sinner (Ita) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-3 6-3

Rublev (Rus) b. Auger-Aliassime (Can) 3-6 7-5 7-6