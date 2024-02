ATP Los Cabos 2024, Tsitsipas per la conferma del titolo: sfida a Zverev. Arnaldi vuole sorprendere

Si avvicina l’appuntamento con il Sunshine Double: Indian Wells e Miami come al solito occuperanno tutto il mese di marzo e a precederli ci sono una serie di tornei in preparazione di questi due Masters 1000. Da quest’anno c’è un doppio appuntamento in Messico: non solo Acapulco, ma anche il torneo di Los Cabos che era in calendario tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

Il campione in carica è Stefanos Tsitsipas che lo scorso anno, Australian Open a parte, in Messico espresse forse il miglior tennis del 2023. Era il periodo della (temporanea) separazione con il padre Apostolos e l’avvicinamento a Mark Philippoussis, soluzione che però non ebbe continuità e durò poco. Quest’anno il greco arriva fuori dalla top 10 e alla ricerca delle migliori sensazioni: chissà che l’aria messicana non possa ridestarlo.

In gara ci sarà anche Alexander Zverev che sarà la prima testa di serie: il tedesco ha cominciato con il piede giusto la stagione, trascinando la Germania a vincere la United Cup e arrivando in semifinale (a un passo dalla finale) agli Australian Open, cedendo solo al quinto set contro Daniil Medvedev e dilapidando un vantaggio di due set. Fra le prime quattro teste di serie ci saranno infine Alex de Minaur e Casper Ruud, anche se sarà da vedere se l’australiano si presenterà, vista la finale raggiunta a Rotterdam.

Capitolo italiani: Matteo Arnaldi sarà l’unico azzurro presente nel tabellone principale e proverà a fare un buon risultato, cercando di raggiungere i quarti di finale, avendo un primo turno contro Max Purcell e un secondo contro uno tra Koepfer e Borges. L’azzurro è nello spicchio con Casper Ruud. Nelle qualificazioni è la testa di serie numero 1 Flavio Cobolli che viene però dalle fatiche di Derlay Beach.

Questo il tabellone: