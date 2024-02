ATP Dallas, vittorie di Taro Daniel e di Max Purcell nel primo turno in Texas

Un assaggio in vista di quel che sarà. Sono stati due gli incontri che hanno dato il via alla settimana dell’ATP250 di Dallas. Sul veloce indoor del Texas (USA), in attesa dei nomi più importanti, è spettato a Taro Daniel e a Constant Lestienne dare il via alle danze.

La vittoria è andata al giapponese (n.62 del ranking), in rimonta, visto il punteggio di 4-6 6-4 5-0. Il transalpino (n.104 ATP) ha palesato problemi fisici importanti e non è riuscito a concludere la partita. Sarà quindi Daniel a sfidare nel secondo turno la testa di serie n.2 del torneo, lo statunitense Tommy Paul.

Sempre in tre set c’è stata la vittoria dell’australiano Max Purcell. Il n.43 del ranking ha battuto con il punteggio di 6-2 4-6 7-6 (3) il padrone di casa, Mitchell Krueger (n.244 del mondo). Una partita lottata più di quanto ci si potesse aspettare, durata 2 ore e 22 minuti, in cui alla fine la maggior freddezza dell’aussie ha fatto la differenza.

Purcell, dunque, ha avuto accesso agli ottavi di finale e affronterà il vincente del confronto tra i due americani Marcos Giron (n.67 ATP) e il qualificato Nicolas Moreno De Alboran (n.154 del mondo).