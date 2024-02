Atletica, Yeman Crippa corre la seconda maratona. In gara con Faniel e Meucci a Siviglia, Aouani in Giappone

Tanti italiani saranno protagonisti alla Maratona di Siviglia, che andrà in scena domenica 18 febbraio. Yeman Crippa correrà i 42,195 km per la seconda volta in carriera, dopo aver debuttato lo scorso aprile a Milano con il tempo di 2h08:57. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri ha scelto l’evento in terra spagnola per il secondo appuntamento sulla distanza, con l’intento di fare meglio rispetto all’esordio nel capoluogo lombardo, dove dovette rallentare negli ultimi cinque chilometri a causa di alcuni problemi di stomato.

Il 27enne trentino è reduce da una stagione non così brillante su pista (dodicesimo ai Mondiali) e si presenterà all’appuntamento dopo aver svolto un raduno sulle alture di Iten (Kenya), preceduto dalla poco soddisfacente partecipazione agli Europei di cross (tredicesimo a Bruxelles) e dalla seconda piazza alla BOClassic.

Eyob Faniel tornerà a Siviglia, dove nel 2020 corse in 2h07:19, crono che per tre anni è stato record italiano. L’azzurro è reduce da due ritiri consecutivi (ai Mondiali e a Berlino), dopo che aveva aperto il 2023 con un valido 2h07:53 a Osaka. Il 31enne vicentino sbarcherà in terra iberica proveniendo dall’Eritrea, sede del suo ultimo periodo di allenamento. Daniele Meucci completerà il terzetto tricolore: l’ingegnere pisano è reduce dalla top-10 iridata e dal secondo posto alla We Run Rome di San Silvestro, anch’egli proviene dal raduno di Iten con Crippa.

I nostri portacolori hanno intenzione di rafforzare la propria candidatura per una maglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al momento figurano in un lotto di pretendenti insieme al primatista nazionale Iliass Aouani (2h07:16 l’anno scorso a Barcellona), che invece correrà il 25 febbraio a Osaka insieme a Nekagenet Crippa (2h07:35 a dicembre) e a Yohanes Chiappinelli.