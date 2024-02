Atletica oggi, World Indoor Tour Berlino 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 23 febbraio (a partire dalle ore 17.45) va in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver). Il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarca a Berlino, a una settimana dai Mondiali Indoor. Si tratta di uno degli ultimi appuntamenti prima della rassegna iridata a Glasgow e tanti atleti hanno scelto la capitale della Germania per una rifinitura in vista dell’evento più importante della stagione al coperto.

L’Italia calerà tre assi di primissimo rango. Zaynab Dosso cercherà un nuovo squillo sui 60 metri: dopo aver siglato il record italiano a Torun (7.02, terza prestazione mondiale stagionale) ed essersi imposta agli Assoluti in 7.06, l’emiliana proverà a stupire nuovamente a magari cercherà di sfondare il muro dei sette secondi. Larissa Iapichino tenterà di prendere le misure nel salto in lungo dopo i 6.80 metri di Ancona, mentre Samuele Ceccarelli dovrà destarsi dal torpore e fare vedere chi è il Campione d’Europa dei 60 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella tappa del World Indoor Tour di atletica leggera a Berlino. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su rbb.de e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR ATLETICA OGGI

Venerdì 23 febbraio

17.45 60 ostacoli (femminile), batterie

18.10 60 ostacoli (maschile), batterie

18.42 Salto con l’asta (maschile)

18.55 60 metri (femminile), batterie

19.25 Salto in lungo (femminile)

19.45 60 metri (maschile), batterie

20.20 60 ostacoli (femminile), finale

20.35 60 ostacoli (maschile), finale

20.55 60 metri (femminile), finale

21.10 60 metri (maschile), finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: rbb24.de.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Zaynab Dosso (60 metri)

Samuele Ceccarelli (60 metri)

Veronica Besana (60 ostacoli)