Atletica, Mattia Furlani resiste al balzo di Tentoglou: migliore al mondo nel 2024, ora l’assalto a Glasgow

Mattia Furlani svetta in testa alle liste mondiali stagionali di salto in lungo grazie al mirabolante balzo da 8.34 metri firmato sabato pomeriggio ai Campionati Italiani Indoor. Il 19enne è entrato in una nuova dimensione al PalaCasali di Ancona, siglando il record nazionale al coperto (limato di quattro centimetri lo storico primato che Andrew Howe deteneva da 17 anni) e fermandosi a un solo centimetro dal record mondiale under 20 (assoluto, ma è già il miglior riscontro di categoria al coperto).

Mattia Furlani guarda tutti dall’alto in basso insieme al giamaicano Wayne Pinnock, che si è espresso in 8.34 lo scorso 2 febbraio ad Albuquerque. Il Campione d’Europa Under 20 non è stato solleticato da quanto successo sabato notte ai Campionati Nazionali Statunitensi, dove ha primeggiato Johnyy Brackins con 8.23 metri. C’era però il pericoloso del formidabile greco Miltiadis Tentoglou, ma il Campione Olimpico e del Mondo si è fermato a 8.26 metri in occasione della kermesse nazionale ellenica al Pireo.

Inevitabilmente il giovane talento laziale si presenterà tra i grandi favoriti della vigilia ai Mondiali Indoor, in programma a Glasgow dal 1° al 3 marzo. Pinnock e McLeod saranno avversari di rango insieme a chi arriverà dagli States, oltre ovviamente a Tentoglou: il Campione Olimpico e del Mondo (sia all’aperto che in sala) ha tutto il potenziale per difendere il titolo iridato conquistato due anni fa.

LISTA MONDIALE STAGIONALE SALTO IN LUNGO

1. Mattia Furlani (Italia) 8.34 metri (17 febbraio, Ancona)

1. Wayne Pinnock (Giamaica) 8.34 metri (2 febbraio, Albuquerque)

3. Miltiadis Tentoglou (Grecia) 8.26 metri (18 febbraio, Pireo)

4. Johnny Brackins (USA) 8.23 metri (17 febbraio, Albuquerque)

5. Carey McLeod (Giamaica) 8.20 metri (4 febbraio, Boston)

5. Jeremiah Davis (USA) 8.20 metri (9 febbraio, Clemson)

7. Simon Batz (Germania) 8.18 metri (9 febbraio, Lione)

8. Malcolm Clemons (USA) 8.17 metri (9 febbraio, Fayeteville)

9. Arnovis Dalmero (Colombia) 8.16 metri (25 gennaio, Cochabamba)

10. Tajay Gayle (Giamaica) 8.15 metri (9 febbraio, Fayetteville)