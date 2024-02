Atletica, Mattia Furlani e Catalin Tecuceanu migliori al mondo nel 2024! Italia con due world lead a Glasgow

Due italiani detengono la miglior prestazione mondiale stagionale nell’universo dell’atletica leggera: Mattia Furlani e Catalin Tecuceanu. I due azzurri svettano al comando delle graduatoria e nelle entry-list dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Le liste dei partecipanti all’evento più importante della stagione in sala sono state pubblicate nella giornata odierna, a cinque giorni dall’inizio della manifestazione iridata.

Il 19enne laziale si è scatenato con un maestoso balzo da 8.34 metri nel salto in lungo ai Campionati Italiani dello scorso fine settimana, siglando il record nazionale in sala e il record mondiale under 20 al coperto. Uno show di rara bellezza confezionato dal nostro portacolori, che si presenterà davanti a tutti a Glasgow e che sarà uno dei protagonisti più attesi in terra d’Albione, annoverato tra i favoriti per le medaglie. Mattia Furlani precede, tra i partecipanti ai Mondiali, il formidabile greco Miltiadis Tentoglou (8.26 per il Campione Olimpico e del Mondo) e il giamaicano Carey McLeod (8.20).

Il 24enne vicentino ha corso gli 800 metri in 1:45.00 lo scorso venerdì a Madrid, vincendo l’ultima tappa e la classifica finale del World Indoor Tour. L’azzurro precede nelle graduatorie il belga Eliott Crestan (1:45.10) e il marocchino Abdelati El Guesse (1:45.28). Il nostro portacolori ha dimostrato una forma spaziale nella capitale spagnola, prendendo di forza la testa della corsa e facendo gli ultimi due giri in solitaria al comando. Ora potrebbe essere un grande outsider per le medaglie ai Mondiali, molto dipenderà chiaramente dal tipo di gara che verrà impostata e da come verrà interpretata dal punto di vista tattico.

Attenzione al secondo posto di Leonardo Fabbri nel getto del peso, con la bordata da 22.37 metri firmata a Lievin. Il toscano è preceduto dall’insuperabile statunitense Ryan Crouser, Campione Olimpico e del Mondo che svetta con 22.80 metri. Zaynab Dosso è invece terza sui 60 metri con il crono di 7.02, alle spalle esclusivamente di Julien Alfred da Saint Lucia (6.99) e della polacca Ewa Swoboda (7.01).