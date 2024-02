Atletica, le avversarie di Larissa Iapichino ai Mondiali indoor. Un’americana ha raggiunto i 7,18…

Domenica 3 marzo, a partire dalle ore 20.15 italiane, Larissa Iapichino andrà a caccia di una medaglia nella finale di salto in lungo femminile ai Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera. Alla Emirates Arena di Glasgow la toscana sarà sicuramente una delle candidate principali ad un posto sul podio iridato, mentre il ruolo di favorita d’obbligo spetta di diritto a Tara Davis-Woodhall.

L’americana, argento iridato a Budapest 2023, si presenta al Mondiale in sala con la world lead dopo aver raggiunto lo scorso 16 febbraio quota 7.18 metri ad Albuquerque risultando di fatto l’unico in grado di superare i 7 metri sin qui in stagione. Alle spalle della 24enne statunitense c’è invece spazio per inserirsi nei restanti due gradini del podio, con tante pretendenti tra cui Iapichino.

La figlia di Fiona May, iscritta all’evento con la quarta misura d’ingresso (il 6.80 degli Assoluti ad Ancona), dovrà vedersela dunque soprattutto con la tedesca Mikaelle Assani (6.91 di personale stabilito il 18 febbraio a Lipsia), la nigeriana Ese Brume (6.84 in stagione, argento mondiale indoor e bronzo olimpico in carica), l’americana Monae’ Nichols, la rumena Alina Rotaru-Kottmann e la serba Milica Gardasevic.

Da non escludere anche l’inserimento di altre outsider come la giamaicana Tissanna Hickling, la giovane colombiana Natalia Linares, la spagnola Fatima Diame, la svizzera Annik Kalin e la giapponese Sumire Hata. In ogni caso per ambire ad una medaglia l’azzurra sarà chiamata con ogni probabilità alla miglior prestazione personale dell’anno, mentre per sognare il colpaccio dovrà sfondare per la prima volta la fatidica barriera dei 7 metri.