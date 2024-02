Atletica, Larissa Iapichino torna in gara: a Belgrado si riparte da 6.62 per inseguire i Mondiali

Larissa Iapichino tornerà in gara nella giornata di martedì 13 febbraio. La fuoriclasse toscana ha scelto il Meeting di Belgrado, tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera), per la sua seconda uscita stagionale nel salto in lungo. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, aveva esordito nella specialità prediletta lo scorso 27 gennaio, imponendosi a Sabadell con la misura di 6.62 metri.

L’azzurra, argento agli ultimi Europei Indoor e primatista nazionale al coperto con 6.97 metri, riprenderà dalla capitale serba la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow). Larissa Iapichino, che poi non dovrebbe partecipare ai Campionati Italiani Assoluti (17-18 febbraio ad Ancona) e gareggerà il 23 febbraio all’ISTAF Indoor di Berlino, punta a incrementare la misura firmata un paio di settimane fa in Spagna.

La nostra portacolori incrocerà avversarie di rango come la padrona di casa Milica Gardasevic, la brasiliana Leticia Oro Melo (bronzo ai Mondiali 2022) e la bulgara Plamena Mitkova (Campionessa del Mondo under 20). La miglior prestazione mondiale stagionale è nelle mani della statunitense Tara Davis con 6.86 metri. A Belgrado vedremo all’opera anche Veronica Besana, impegnata sui 60 metri con un accredito stagionale di 8.14 (a quattro centesimi dal suo record italiano italiano under 23).