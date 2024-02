Atletica, il padre di Kelvin Kiptum chiede indagini sulla morte del figlio

Il mondo dell’atletica è ancora sconvolto per la morte di Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale della maratona, in un incidente stradale assieme al suo allenatore Gervais Hakizimana su una strada che collega Eldoret e Kaptagat. Ma il padre dell’atleta, Samson Cheruiyot, cha chiesto al governo del Kenya di indagare.

In una intervista ai media locali, il padre di Kiptum ha raccontato un singolare episodio: “Alcune persone sono venute da me qualche giorno fa in cerca di mio figlio, ma si sono rifiutate di identificarsi. Gli ho chiesto un documento di identità ma hanno scelto di andarsene“. Una vicenda che assume dunque tinte noir.

Sempre il padre dell’atleta ricorda uno degli ultimi discorsi avuti con il figlio, che si sentiva in grado di poter scrivere una pagina di storia dell’atletica: “Mi aveva detto che il suo corpo era in forma, che era in grado di correre la maratona sotto le due ore. Ho ricevuto la notizia guardando il telegiornale, sono andato sul luogo dell’incidente ma il corpo era stato già portato ad Eldoret“.

Intanto, secondo i media kenioti, nell’auto incidentata era presente una terza persona assieme a Kiptum ed Hakizimana, sopravvissuto e portato in ospedale. Chissà se una sua testimonianza non possa portare a fare più chiarezza su una morte che ha lasciato il mondo dello sport ed un intero paese sbigottiti.