Arnaud Clement perentorio: “Jannik Sinner vale più del n.4 del mondo attuale”

La vittoria di Jannik Sinner negli Australian Open ha avuto un’eco notevole tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del tennis. Il giocatore italiano ha riportato uno Slam, a livello maschile, nel Bel Paese a distanza di circa 48 anni dall’ultima volta, cioè quando Adriano Panatta si era imposto a Parigi. Tanti sono rimasti sorpresi dal percorso dell’altoatesino, ma non l’ex giocatore e attuale tecnico francese Arnaud Clement.

Il transalpino, che si spinse alla Finale proprio del Major di Melbourne nel 2001, era convinto che Jannik sarebbe riuscito a centrare questo obiettivo: “Se c’era un giocatore capace di sorprendere, questo era lui. Considerando il suo livello nel 2023 e la sua progressione, era chiaro il suo step in avanti. A fine anno si è unito chiaramente al clan degli migliori quattro tennisti del mondo“, le sue considerazioni a L’Èquipe.

Clement ha poi aggiunto: “Il suo livello di gioco è migliore dell’attuale posizione in classifica mondiale. In precedenza, nelle partite difficili, il suo fisico non rispondeva al meglio. Ora, invece, sa mantenere una grande intensità sulla lunga distanza“. L’ex tennista transalpino, parlando del futuro, ha sottolineato: “Sinner ha dimostrato di battere in tre circostanze Djokovic, dalla fine del 2023 all’inizio del 2024. Sconfiggendolo in un match al meglio dei cinque set, ha dimostrato che potrà farlo nuovamente“.

A conclusione, l’attuale allenatore d’Oltralpe ha precisato: “Sono convinto che vi sarà una grande rivalità in futuro tra Sinner e Alcaraz, che ha dimostrato l’anno scorso di essere il rivale più qualificato di Djokovic, ma non dobbiamo dimenticarci di Medvedev, per quanto messo in mostra in Australia. Sarà una bella lotta“.