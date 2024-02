Andy Murray si sbilancia su Jannik Sinner: “Sono sicuro che vincerà altri Slam. La sua superficie ideale…”

Jannik Sinner è sempre più al centro delle attenzioni di appassionati e addetti ai lavori. Dopo il sigillo Slam in Australia e il successo a Rotterdam (Paesi Bassi) valso la conquista della posizione n.3 del mondo, l’altoatesino è tornato ad allenarsi a Montecarlo per prepararsi in vista della trasferta americana, che prevedrà gli importanti Masters1000 di Indian Wells e di Miami.

Jannik vuol farsi trovare pronto anche perché, visto quanto è accaduto allo spagnolo Carlos Alcaraz nei tornei sudamericani, potrebbe avere una chance di scalzare dal n.2 proprio l’iberico. Al di là di questi ragionamenti, la serie di vittorie è stata impressionante e anche lo scozzese Andy Murray, ex n.1 del mondo, ha parlato del percorso di Sinner in un’intervista a tennis365.com.

“Guardandolo giocare, posso dire che i campi in cemento sono quelli in cui il suo tennis si esprime al meglio, ma credo che per il suo modo di colpire la palla possa ottenere grandi risultati anche in altre condizioni“, le prime parole di Murray, ricordando la semifinale raggiunta da Sinner l’anno passato a Wimbledon.

“I tempi di adattamento poi possono essere diversi, ma penso che abbia grandi possibilità di fare molto bene anche nei Championships“, ha aggiunto lo scozzese. Il tennista italiano ha, per il momento, 12 titoli nel circuito e 11 di questi sono arrivati sul cemento, mentre l’unica variante è stata nell’ATP250 di Umago nel 2022 quando l’azzurro sconfisse in Finale Alcaraz sulla terra rossa.

Parlando poi della Finale degli Australian Open, vinta in cinque set dal 22enne di Sesto Pusteria contro il russo Daniil Medvedev: “Ho osservato con attenzione quella partita e Jannik ha fatto una cosa incredibile. Medvedev, forse, alla fine ha pagato gli sforzi delle partite precedenti, ma è riuscito a rimanere calmo nella consapevolezza che avrebbe ancora potuto vincere e così è stato. Dopo aver conquistato il suo primo Slam, sono sicuro che ne otterrà altri“.