WTA Linz 2024, Sara Errani si qualifica per il tabellone principale

Dopo Lucrezia Stefanini, anche Sara Errani stacca il biglietto per il tabellone principale del WTA di Linz. Sul cemento austriaco la tennista bolognese ha superato nel turno decisivo delle qualificazioni la tedesca Ella Seidel, numero 160 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco.

Una buona prestazione di Sarita, nonostante le dieci palle break concesse all’avversaria. L’azzurra ha servito il 77% di prime, vincendo il 60% dei punti con questo colpo. Dall’altra parte Seidel ha decisamente faticato con la seconda, vincendo appena il 38% dei punti.

Errani scappa sul 2-0 in apertura di primo set, ma subisce l’immediato controbreak. Un copione che si ripete poi anche tra sesto e settimo game. Non ci sono più occasioni nei turni di servizio di entrambe le giocatrici e il set scivola via al tie-break, che viene vinto per 7-5 dall’azzurra.

Subito break in avvio per Errani, che poi replica con un altro nel terzo game (a zero). Sarita scappa via sul 4-0, ma Seidel rientra sul 2-4, recuperando uno dei due break di svantaggio. La bolognese toglie il servizio ancora all’avversaria, ma lo riperde subito nel game successivo. Errani conserva comunque un break e chiude 6-4, qualificandosi per il tabellone principale.

