WTA Linz 2024, Lucrezia Stefanini schiaccia Bassols Ribera e approda al tabellone principale

Tante presenze italiane nel WTA di Linz e arrivano anche giocatrici dalle qualificazioni. Se in tabellone principale sono impegnate Trevisan, Bronzetti e Paolini, nel tabellone cadetto ha fatto un bellissimo percorso Lucrezia Stefanini per giungere al main draw.

La tennista toscana aveva fatto il colpaccio ieri battendo in rimonta la talentuosa giovane americana Alycia Parks e si è ripetuta oggi battendo in scioltezza la spagnola Marina Bassols Ribera, numero 106 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-0.

Una prestazione davvero convincente per la numero 153 del mondo che ha ceduto il servizio un paio di volte a inizio match e si è trovata sotto 1-2 nel primo set, poi ha infilato una serie di 11 game consecutivi per vincere l’incontro in un’ora e due minuti di gioco.

Adesso sono sette i possibili accoppiamenti per Stefanini: contro Camila Giorgi. Nadia Podoroska, Varvara Gracheva, la semifinalista degli Australian Open Dayana Yastremska, Anastasia Potapova, Elisabetta Cocciaretto o Anna Blinkova.

Foto: Lapresse