Volley femminile, obiettivo Trieste! Domani i quarti di finale di Coppa Italia: fari puntati sul derby piemontese Novara-Chieri

Destinazione Trieste: le migliori otto squadre del girone di andata di serie A1 femminile si danno battaglia oggi nei quarti di finale che decreteranno le protagoniste della final four in programma nel capoluogo friulano il 17 e 18 febbraio prossimi. I fari sono puntati su Novara dove si gioca il quarto di finale sulla carta più equilibrato tra la Igor Gorgonzola e la Reale Mutua Fenera Chieri. Partita che si preannuncia molto combattuta, anche alla luce del bell’exploit di Chieri contro l’Allianz Milano, a cui ha strappato uno dei pochi punti della stagione. Si gioca mercoledì alle 20.30.

Si preannuncia spettacolo anche a Milano con l’Allianz che ospita Roma in una sfida tra metropoli con la rete in mezzo. Milanesi super favorite con una Egonu che sta avendo grande continuità di rendimento e una Sylla che arriva da una bella prestazione ma attenzione a Roma che è squadra che non molla facilmente e lo ha dimostrato trascinando Conegliano al tie break.

Non semplice anche l’impegno della Prosecco Doc Imoco Conegliano che ospita sempre mercoledì alle 20.30 Il Bisonte Firenze. la squadra veneta è reduce da due tie break vinti e sta un po’ tirando il fiato in questa fase ma non può concedersi distrazioni contro le toscane che hanno vinto quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato agganciando l’ottavo posto proprio in extremis.

A completare il quadro la partita di mercoledì alle 19.00 tra Savino del Bene Scandicci e Pinerolo. Le toscane arrivano dalla bella vittoria del girone in Champions e dal successo in campionato contro Casalmaggiore che ha fatto ripartire il contatore di punti dopo lo stop con Milano. Pinerolo sta continuando nella sua bella stagione con il successo di sabato contro Vallefoglia e oggi potrebbe, con un exploit, mettere la ciliegina sulla torta.

