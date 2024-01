Tour Down Under 2024, i favoriti: Simon Yates tra i più attesi, occhio ai giovani

È la prima corsa dell’anno, in tanti la affrontano solamente per affinare la condizione e migliorare verso i mesi futuri. Sempre difficile fare un pronostico in vista del Tour Down Under, che apre la stagione ciclistica riguardante il World Tour al maschile. Andiamo a scoprire i possibili favoriti per la classifica generale.

Il nome più altisonante è quello di Simon Yates. Il capitano della Jayco AlUla ha disputato per due volte la corsa ed in entrambe le edizioni si è ben disimpegnato, cogliendo l’anno scorso un successo di tappa ed il secondo posto in classifica generale. Ha tutte le carte in regola per fare la differenza su Willunga Hill ed aggiudicarsi la corsa.

Per il Team Visma Lease a Bike non c’è il solito squadrone, ma curiosità nel seguire Milan Vader, che ha finito in crescendo la passata stagione, aggiudicandosi in Cina il Gree-Tour of Guangxi. Per la Bahrain – Victorious il leader dovrebbe essere Jack Haig, che proverà ad esaltarsi sulle strade di casa.

Da seguire Michael Storer, in scena con la maglia della Nazionale. Occhio ai giovani: da Finn Fisher-Black ed Isaac del Toro della UAE Emirates, passando per Johannes Staune-Mittet (Team Visma Lease a Bike) fino ad arrivare ad Oscar Onley (Team DSM-Firmenich Post NL).

Foto: LaPresse

