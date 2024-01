Tennis: Rafael Nadal ambasciatore in Arabia Saudita

Doveva essere la stagione del rientro in campo, ma il nuovo stop è arrivato subito per Rafael Nadal. Il tennista iberico dopo il torneo di Brisbane si è nuovamente fermato ed è stato costretto a saltare gli Australian Open per i soliti problemi fisici.

Nel frattempo è diventato ambasciatore della Federazione Tennis Saudita come annunciato in un comunicato stampa. Aperta anche la possibilità di costruire una sua Academy in Arabia.

Le sue parole: “Ovunque guardi in Arabia Saudita puoi vedere crescita, progresso e sono entusiasta di farne parte. Gioco ancora a tennis e lo adoro. Questo, ma oltre a giocare, voglio aiutare questo sport a crescere in tutto il mondo e c’è un potenziale reale in Arabia Saudita”.

Il comunicato della Fderazione saudita: “Rafael Nadal trascorrerà del tempo ogni anno nel Regno, per aiutare lo sviluppo dei giovani ragazzi e ragazze in questo sport e per aumentare l’interesse delle giovani generazioni per il tennis”.

Foto: Lapresse

